إثر إصابة 18 من موظفيه بكورونا.. رئيس غواتيمالا يعمل عن بعد

قال رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي، إن الاختبارات أثبتت إصابة 18 موظفا في مكتبه ومرافقيه الأمنيين بفيروس كورونا، لذلك سيعمل عن بعد وسيتم تعقيم مكاتب الرئاسة.

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وقال جياماتي في كلمة عبر التلفزيون، أمس الأحد: "سأقوم أنا ونائب الرئيس بمباشرة مهامنا عن بعد. إننا بصحة جيدة. وأجريت لكلينا اختبارات وأثبتت عدم إصابتنا بفيروس كورونا".

وسجلت غواتيمالا 7055 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و252 حالة وفاة.

المصدر: رويترز