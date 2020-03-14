كورونا.. غواتيمالا تمنع دخول القادمين من الولايات المتحدة وكندا

قال رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي أمس الجمعة، إن بلاده وسعت حظر دخول الوافدين من الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا ليشمل الولايات المتحدة وكندا.

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وأعلنت غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى في وقت سابق من يوم الجمعة تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا القرار الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من يوم الاثنين، تصبح غواتيمالا أول دولة تحظر دخول الوافدين من الولايات المتحدة بسبب تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات