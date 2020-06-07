مقتل 10 أشخاص بالرصاص في هجوم على مركز تأهيل لمدمني المخدرات بالمكسيك

لقي 10 أشخاص مصرعهم بهجوم مسلح استهدف مركزا لتأهيل مدمني المخدرات في مدينة إيرابواتو في ولاية جواناخواتو المكسيكية.

وقالت حكومة الولاية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس السبت، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن 3 مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركز التأهيل في إيرابواتو.

وأضافت في بيانها أن الشرطة تحقق أيضا في مقتل ثلاثة رجال رميا بالرصاص في هجوم منفصل وقع السبت في مدينة سيلايا جنوب شرقي إيرابواتو.

وأصبحت ولاية جواناخواتو بوسط المكسيك إحدى البؤر الرئيسية لتصاعد عنف العصابات، الذي تعهد الرئيس مانويل لوبيز بإخماده.

ورغم إجراءات العزل العام التي تتخذها السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا فقد تواصلت جرائم القتل بمستويات قياسية.

وسبق أن هاجمت عصابات إجرامية تتقاتل من أجل السيطرة على تجارة المخدرات مراكز لإعادة تأهيل المدمنين.

المصدر: رويترز