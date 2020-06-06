إيران: ارتفاع معدل الإصابة بكورونا 12% خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بنسبة 12% خلال الـ24 ساعة الماضية، داعيا أهالي العاصمة إلى التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

واستأنفت بلدية طهران العمل بنظام لوحات السيارات الزوجية والفردية في العاصمة بعد تعطيلها منذ مارس آذار الماضي.

وقال قائد شرطة المرور في طهران محمد رضا مهماندار، إن "تطبيق النظام الزوجي والفردي بدأ اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين بشكل تجريبي، على أن يتم إجراء دراسة على تأثير الخطة على تفشي فيروس كورونا، وسط توقعات بأن يسهم في زيادة استخدام المواطنين لوسائل النقل العام".

من جهته، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، على أنه "في حال زادت الخطة من استخدام المواطنين لوسائل النقل العام بنسبة 2% سيتم إلغاء تطبيقها من جديد".

من ناحية أخرى، أشار إحصاء جديد لمركز "إيسبا" الحكومي، إلى تدني خشية سكان العاصمة طهران من الإصابة بفيروس كورونا.

وبطلب من بلدية طهران أجرى المركز إحصاء شمل 1055 مواطنا ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، خلص إلى أن 40% من سكان العاصمة يخشون بشكل كبير من الإصابة بالفيروس، وهي النسبة الأدنى منذ تفشي الفيروس.

المصدر: RT