لليوم الثالث.. ارتفاع في الوفيات وتراجع ملموس في الإصابات اليومية بكورونا في إيران

لليوم الثالث على التوالي، سجلت إيران ارتفاعا في حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد وتراجعا ملموسا في معدل الإصابات الجديدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم السبت عن رصد 2269 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2886 إصابة أمس الجمعة و3574 إصابة الخميس) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 169425، بما في ذلك 2578 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 75 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا (مقابل 63 وفاة أمس و59 وفاة الخميس)، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 8209 حالات وفاة.

وتماثل 123038 شخصا في إيران حتى الآن للشفاء من الفيروس التاجي، وأجري في البلاد أكثر من 1.06 مليون فحص لتشخيص كورونا.

ولفت المتحدث إلى أن الوضع الصحي في محافظة خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، بالإضافة إلى رصد ارتفاع في وتيرة تفشي الفيروس في محافظتي هرمزغان وكرمانشاه.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث عدم تسجيل وفيات جديدة جراء كورونا في 15 من محافظات البلاد، فيما سجلت ست محافظات أخرى حالة وفاة واحدة لكل منها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

المصدر: RT