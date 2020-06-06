مقتل 11 شرطيا أفغانيا بانفجار قنبلة

لقي 11 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء مرور دورية للشرطة، بمديرية خاش في ولاية بادخشان شمالي البلاد، اليوم السبت.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن شن غارتين جويتين استهدفتا عناصر من حركة "طالبان".

وقال المتحدث الأمريكي سوني ليغيت، في تغريدة على "تويتر"، إن الغارتين نفذتا يومي الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان، واستهدفتا أكثر من 20 مسلحا من حركة "طالبان".

المصدر: وكالات