 
مباشر

التحالف الدولي ضد "داعش" يعرب عن قلقه حيال التهديدات بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا

أخبار العالم

التحالف الدولي ضد
AFP DAPHNÉ BENOIT
آلية عسكرية في مالي (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o13n

أعرب التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اليوم الخميس، عن قلقه تجاه "التهديد الناشئ" الذي تشكله أفرع التنظيم في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الافتراضي للمجموعة المصغرة للتحالف برئاسة وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والأمريكي مايك بومبيو.

وأعاد التحالف التأكيد على "خطط لعقد اجتماع يركز على بناء القدرات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بناء على طلب وموافقة مسبقة من البلدان المعنية، ويتم تنسيقه مع الجهود والمبادرات القائمة، بما في ذلك التحالف من أجل منطقة الساحل".

يذكر أن باريس تنشر أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل الإفريقي لمواجهة تنظيمات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا