 
مباشر

كورونا في العالم.. قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6,5 مليون

أخبار العالم

كورونا في العالم.. قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6,5 مليون
Reuters AMANDA PEROBELLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0w5

عاود معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم ارتفاعه ليصل إلى 130,4 ألف خلال اليوم الماضي مقارنة بـ113,3 ألف في الإحصائية السابقة، فيما بلغ إجمالي المصابين 6 ملايين و511696.

إقرأ المزيد
عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ1.9 مليون حالة
عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ1.9 مليون حالة

جاءت هذه الأرقام في موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تتتبع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وحسب بيانات الجامعة، فإن مجموع المتوفين بكورونا وصل إلى 386073، بينما تماثل مليونان و807420 شخصا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و851,5 ألف حالة، تليها البرازيل (584 ألف) وروسيا (432,2 ألف).

وحسب موقع Worldometers، فإن عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة قد تجاوز 1,9 مليون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا