كورونا في العالم.. قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6,5 مليون

عاود معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم ارتفاعه ليصل إلى 130,4 ألف خلال اليوم الماضي مقارنة بـ113,3 ألف في الإحصائية السابقة، فيما بلغ إجمالي المصابين 6 ملايين و511696.

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جاءت هذه الأرقام في موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تتتبع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وحسب بيانات الجامعة، فإن مجموع المتوفين بكورونا وصل إلى 386073، بينما تماثل مليونان و807420 شخصا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و851,5 ألف حالة، تليها البرازيل (584 ألف) وروسيا (432,2 ألف).

وحسب موقع Worldometers، فإن عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة قد تجاوز 1,9 مليون.

المصدر: RT