رئيس وزراء إيطاليا منزعج من "قرار الجيران" تقييد دخول الإيطاليين

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرار النمسا واليونان تقييد دخول الإيطاليين للبلدين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إن "هناك بعض الدول التي تعتقد أنها يجب أن تتخذ إجراءات تجاه البلدان ذات مستويات عالية لتفشي العدوى، ولكن لا يوجد هناك أي أساس لاتخاذ إجراءات تمييزية ضد إيطاليا".

وأضاف كونتي أن "الوزراء يعملون على تفادي القرارات التمييزية التي اعتبرها غير مقبولة. وهذه المبادرة غير مبررة على الإطلاق".

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وجاء ذلك ردا على إعلان النمسا إلغاء الفحوصات الإلزامية لكافة القادمين من دول الجوار باستثناء إيطاليا اعتبارا من 4 يونيو. كما قررت اليونان إلزام المواطنين القادمين من المناطق الإيطالية الأكثر انتشارا للفيروس بالخضوع للفحص والحجر الصحي.

يذكر أن إيطاليا من بين الدول الأكثر انتشارا للفيروس في العالم، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 233 ألف شخص وعدد الوفيات أكثر من 33 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي