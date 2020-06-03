ابنة جورج فلويد: والدي غير العالم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ابنة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض، وهي بصدد الإشادة بوالدها.

وتظهر في الفيديو، جيانا فلويد (6 سنوات) وهي جالسة على كتفي لاعب كرة السلة المحترف السابق ستيفن جاكسون.

ويمكن سماع جيانا وهي تقول مبتسمة: "والدي غيّر العالم"، ليردد جاكسون بعدها نفس العبارة، قبل أن يسألها مرة أخرى: "ما الذي فعله والدك؟"، فتجيب مجددا: "والدي غيّر العالم".

وقال جاكسون، الذي كان صديقا لفلويد، إنه يخطط لتقديم الدعم المادي لجيانا.

وأثار مقتل فلويد، عمره 46 عاما، موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، تخللتها أعمال عنف ونهب.

المصدر: RT