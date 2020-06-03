لافروف يبحث مستجدات الوضع في ليبيا مع مسؤولين كبار في حكومة الوفاق

جرت في موسكو اليوم الأربعاء مباحثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومسؤولين كبار في حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، محمد طاهر سيالة، في حديث لوكالة "نوفوستي"، لدى مغادرته مقر الخارجية الروسية، أن الوفد الليبي بحث مستجدات الوضع في البلاد مع لافروف ونائبه، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

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وأكد سيالة أن المباحثات لن تنته بعد، فيما أشار عضو الوفد نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، للصحفيين إلى أن المسؤولين الليبيين سوف يواصلون مشاوراتهم مع بوغدانوف لاحقا.

ويأتي ذلك عشية زيارة مقررة لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى أنقرة، حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس بقبول كل من حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي