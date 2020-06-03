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تراجع الإصابات بكورونا في الصين

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تراجع الإصابات بكورونا في الصين
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سجلت الصين أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المضاية مقارنة مع 10 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن في البر الرئيسي 83021 حالة. وبقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

من جانب آخر، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده بحاجة لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب والوقائع غير المعتادة، في مجال الصحة العامة.

وأضاف في اجتماع مع خبراء وباحثين أن المهمة العاجلة الآن هي تحسين نظم الرقابة على الأمراض المعدية والأحداث الطارئة في قطاع الصحة.

وأشار إلى أن نظام المتابعة يحتاج لأن يتسم بمزيد من الحساسية والدقة، وأنه ينبغي تعزيز القدرة على التحليل وإصدار الأحكام في الوقت المناسب.

وقال إن الصين ستعزز البحث والتطوير للتوصل لعلاجات جديدة في مجال الطب التقليدي الصيني.

المصدر: رويترز

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