منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب إلغاء التمويل من قبل الولايات المتحدة

أعلنت مديرة منظمة الصحة العالمية للبلدان الأمريكية، كاريسا إتيان، أن 60% من ميزانية المنظمة تتكون من المساهمات الأمريكية، وأن إلغاءها سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمليات.

وقالت إتيان، خلال إحاطة أسبوعية تم بثها على صفحة المنظمة في "فيسبوك": "كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة أكبر مانح مالي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وشريكا مهما​​​".

إقرأ المزيد

وأضافت: "حاليا، تأتي 60 بالمئة من ميزانيتنا من الولايات المتحدة، وفي حالة إلغاء التمويل من قبل الولايات المتحدة، سينخفض التعاون التقني بين الدول الأعضاء بشكل كبير".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة المنصرم أن بلاده تعتزم وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب حينها: "بسبب رفض منظمة الصحة العالمية إجراء الإصلاحات المطلوبة، تعتزم الولايات المتحدة توجيه هذه الأموال لجميع دول العالم للاحتياجات الصحية الطارئة".

وتعتبر واشنطن من أكبر المساهمين في وكالة الصحة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2019.

المصدر: وكالات