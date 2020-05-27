الصحة العالمية تسعى خلف مصادر تمويل جديدة بينها التبرعات الشخصية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، عن استحداث جهاز يمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة، بينها التبرعات الشخصية.

وتم إنشاء الجهاز باعتباره جهة مستقلة يقدم منحا لدعم جهود المنظمة في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحا على مستوى العالم وذلك من خلال جمع تمويل جديد من "مصادر غير تقليدية".

إقرأ المزيد

وعلقت الولايات المتحدة حصتها في تمويل منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام.

وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التمويل نهائيا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يوما، لكن مؤسس جهاز المنظمة الجديد قال لـ"رويترز" إن هذه الخطوة غير مرتبطة "بالوضع السياسي الراهن".

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس، جهود محاربة فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في سوريا.

وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف وغيبريسوس ناقشا نتائج الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية والتي عقدت في 18-19 مايو، وأكد عميد الدبلوماسية الروسية دعم موسكو الثابت لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تنسيق مساعي أعضائها في سبيل تجاوز جائحة "كوفيد-19".

وأطلع لافروف المدير العام لـ"الصحة العالمية" على الدعم الذي تقدمه روسيا إلى شركائها الدوليين لمساعدتهم في احتواء الجائحة وتبعاتها.

المصدر: رويترز