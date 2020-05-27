سالفيني يطالب بمراجعة مساهمات إيطاليا المالية في منظمة الصحة العالمية

طالب ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي المعارض بإعادة النظر بمساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، وسط انتقادات تواجهها المنظمة بشأن تعاملها مع وباء كورونا.

وقال سالفيني الذي سبق وشغل منصب وزير الداخلية، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء: "يحدوني الأمل بأن يحضر وزير الخارجية (لويجي دي مايو) إلى هذه القاعة في أقرب وقت ممكن ليخبرنا عن موقف إيطاليا تجاه منظمة الصحة العالمية وأيضا حول صمتنا إزاء المنظمة".

وطالب بـ"إعادة النظر في مساهمات الجمهورية الإيطالية" الممنوحة للصحة العالمية، متهما إياها بأنها "لم تقدم الرعاية اللازمة الصحية للمواطنين الإيطاليين".

وأضاف: "فيما يتعلق بمسؤوليات الصين وانتشار الفيروس، أعتقد وآمل بأن ننضم إلى طلب إشاء لجنة تحقيق دولية لمعرفة من أدى واجبه ومن لم يؤده".

المصدر: وكالة "آكي"