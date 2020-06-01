رئيس البرازيل قد يواجه إجراءات العزل

أعلن رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغو مايا أنه سيتخذ قرارا بشأن إطلاق إجراءات لعزل رئيس الدولة جاير بولسونارو من منصبه "في الوقت المناسب".

ولم يستبعد رئيس مجلس النواب إطلاق إجراءات العزل، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وسط انتشار فيروس كورونا بوتائر متسارعة في البلاد.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يريد أن "يصب مزيدا من الزيت على النار".

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يذكر أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يواجه اتهامات بالتدخل في شؤون العدالة، فيما يخص إقالة مدير الشرطة الاتحادية على خلفية التحقيقات مع أفراد عائلته.

كما واجه الرئيس البرازيلي انتقادات بشأن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مع صعود البلاد إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز نصف المليون شخص بالإضافة إلى نحو 30 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز