رئيس البرازيل ينفي تدخله في تعيين مسؤولين في الشرطة الفدرالية

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن محتوى الفيديو الذي نشرته المحكمة العليا الجمعة، لا يثبت تدخله في تعيين مسؤولين في الشرطة الفدرالية.

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وأضاف أنه كان يتحدث في الفيديو عن حرسه الأمني الخاص، ولم يقصد مسؤولين رفيعين في إنفاذ القانون.

يذكر أن قاضي المحكمة العليا في البرازيل أمر في وقت سابق من الجمعة، بنشر مقطع الفيديو المذكور.

ويقول بولسونارو في جزء من الفيديو: "إذا كان المرء عاجزا عن تغيير مسؤول إنفاذ القانون، فإنه سيغير رئيس هذا المسؤول في العمل، وإن لم يكن رئيس العمل، سيتغير الوزير. نحن لا نمزح هنا".

وأضاف: "لن أنتظر وقوع أصدقائي وعائلتي في المتاعب لأنني لم أستطع تغيير أحد مسؤولي إنفاذ القانون".

المصدر: "رويترز"