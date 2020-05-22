البرازيل.. نشر فيديو يظهر تدخل الرئيس في تعيين مسؤولي إنفاذ القانون

أمر قاضي المحكمة العليا في البرازيل اليوم الجمعة، بنشر مقطع فيديو يظهر الرئيس جايير بولسونارو وهو يتدخل في شؤون السلطات القانونية في البلاد.

ويظهر الفيديو تدخل بولسونارو في تعيينات المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون، من أجل حماية عائلته من المتابعات القضائية.

ويقول بولسونارو في جزء من الفيديو: "إذا كان المرء عاجزا عن تغيير مسؤول إنفاذ القانون، فإنه سيغير رئيس هذا المسؤول في العمل، وإن لم يكن رئيس العمل، فسيتغير الوزير. نحن لا نمزح هنا".

وأضاف: "لن أنتظر وقوع أصدقائي وعائلتي في المتاعب لأنني لم أستطع تغيير أحد مسؤولي إنفاذ القانون".

وكان النائب العام في البرازيل طلب الإذن من المحكمة العليا لبدء التحقيق في مزاعم التدخل السياسي للرئيس جايير بولسونارو.

جاء ذلك عقب اتهام سيرجيو مورو وزير العدل البرازيلي السابق، الرئيس بولسونارو برغبته في تعيين رئيس جديد للشرطة الفدرالية يمده بتقارير مخابراتية.

المصدر: وكالات