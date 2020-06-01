واشنطن متفائلة بشأن المصالحة الأفغانية

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد عن تفاؤله بشأن عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

وقال المبعوث للصحفيين، اليوم الاثنين: "سنواجه تحديات وصعوبات، لكننا متفائلون حول أننا نتوجه في نهاية المطاف نحو انطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية".

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية أفرجت ما بين 2400 و2500 من عناصر "طالبان" المعتقلين منذ 29 فبراير الماضي، وأن "طالبان" أطلقت سراح أكثر من 400 أسير في المقابل.

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وقال المبعوث الأمريكي إن مستوى العنف في أفغانستان منذ هدنة عيد الفطر، لا يزال منخفضا نسبيا، مؤكدا تركيز جهود الإدارة الأمريكية على إطلاق المفاوضات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية.

وأشار كذلك إلى أن واشنطن قلصت مساعداتها لأفغانستان بمقدار نحو مليار دولار، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع، مضيفا أنه يجب التوجه إلى البنتاغون للحصول على مزيد من المعلومات.

ويأتي الهدوء في أعقاب هدنة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين "طالبان" والحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز