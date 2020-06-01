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أستراليا تخفف قيود التباعد الاجتماعي

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أستراليا تخفف قيود التباعد الاجتماعي
Reuters
سيدني
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سمحت عدة ولايات أسترالية بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة أكبر، وأتاحت للمطاعم استضافة المزيد من الزبائن وإعادة فتح المزارات العامة، وذلك في إطار سعي الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

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وفتحت السلطات حديقة تارونجا في سيدني والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات.

وتأمل الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي برفع القيود، لكن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، قال اليوم الاثنين، إن الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز إضافي.

وتعهدت الحكومة الأسترالية والبنك المركزي بحزمة تحفيز قدرها نحو 250 مليار دولار أسترالي (167 مليار دولار أمريكي).

وسجلت أستراليا زهاء 7200 إصابة بالفيروس التاجي و103 وفيات، وفي ظل بقاء الحالات الجديدة حاليا تحت السيطرة إلى حد كبير، بدأت البلاد خطة لرفع القيود على 3 مراحل تنتهي في شهر يوليو المقبل.

المصدر: رويترز

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