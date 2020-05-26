بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا

قال مركز Mater Health Services للأبحاث الطبية، إن حوالي 130 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، يشاركون في عمليات اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا، التي بدأت في أستراليا اليوم.

وذكر المركز، أن الاختبارات تجري تحت رقابة شركة Novavax الأمريكية للتكنولوجيا البيولوجية، التي ابتكرت لقاح NVX-CoV2373. ونوه بأن الاختبارات بدأت في ملبورن وستستمر لاحقا في بريسبان.

وتهدف الاختبارات إلى إثبات سلامة الدواء للبشر، وستسمح كذلك للباحثين باستخلاص النتائج الأولى حول فعالية اللقاح.

وأوضح بول جريفين الخبير في المركز: "سيتم حقن المتطوعين باللقاح، وسيقوم فريق من المتخصصين بمراقبة جميع التغييرات في حالتهم عن كثب، وبعد أن نخلص إلى أنه آمن (للبشر)، سنقوم في المرحلة الثانية، بتقييم درجة فعاليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

المصدر: تاس