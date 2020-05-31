أردوغان: تجاوزنا جائحة كورونا بنجاح وسنكون في المقدمة بالنظام العالمي الجديد

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنظام الصحي لبلاده وتميزه بين الدول والنجاح في تجاوز جائحة كورونا منوها بأن النظام العالمي الجديد بعد كورونا سيعطي تركيا فرصة لتكون في المقدمة.

وقال أردوغان، اليوم الأحد، " تركيا تميّزت بين دول العالم خلال انتشار وباء كورونا ببنيتها التحتية ونظامها في التأمين الصحي".

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وأضاف خلال مشاركته في افتتاح مستشفى مراد دملنر للأمراض الوبائية في إسطنبول، "تركيا تجاوزت جائحة كورونا بنجاح".

وأشار إلى أن المستشفى الجديد ومستشفيات أخرى أُنجزت في وقت قياسي من أجل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، قائلا: "الحكومة أوفت بوعدها في بناء مستشفى ضمن مطار أتاتورك بإسطنبول، في غضون 45 يوما".

وأكد أردوغان أن تركيا لفتت أنظار العالم في مرحلة الوباء من خلال بنيتها التحتية الصحية ونظامها في التأمين الصحي العام.

وأضح أن بلاده "تشهد نقلة نوعية في السياحة العلاجية"، مشيرا إلى أن المعطيات تظهِر أن تركيا، "ستكون لها أفضلية في الاقتصاد العالمي المتوقع إعادة هيكلته بعد الوباء".

وقال: "النظام العالمي الجديد بعد كورونا سيعطي تركيا فرصة لتكون في المقدمة"، ولفت إلى أن وباء كورونا أثّر في القطاع الاقتصادي في العالم كله، "وتركيا استطاعت تجاوز هذه المرحلة".

المصدر: وكالات