 
مباشر

ترامب يهاجم شبكة إخبارية دفاعا عن روسيا

أخبار العالم

ترامب يهاجم شبكة إخبارية دفاعا عن روسيا
Reuters Tom Brenner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzvu

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا في "تويتر" على شبكة "CNN" الإخبارية لنشرها أخبارا اعتبرها موجهة ضد روسيا.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمر يتكرر من جديدة، وCNN الكاذبة تلقي اللوم على روسيا وروسيا وروسيا، وهم خاسرون مريضون بمستويات شعبية سيئة جدا!".

وخاطب الرئيس الشبكة الإخبارية متسائلا: "ليس بوسعكم إلقاء اللوم على الصين، لأنكم في حاجة إلى النقد؟".

وفي تغريدة أخرى، اتهم ترامب "CNN" وقناة MSDNC وصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بنشر معلومات مضللة على نطاق أوسع من "أي دولة أجنبية وحتى إجمالا"، مضيفا: "الأخبار الكاذبة هي عدو الشعب".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الأخبار التي استدعت غضبه هذه المرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا