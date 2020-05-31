ترامب يهاجم شبكة إخبارية دفاعا عن روسيا

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا في "تويتر" على شبكة "CNN" الإخبارية لنشرها أخبارا اعتبرها موجهة ضد روسيا.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمر يتكرر من جديدة، وCNN الكاذبة تلقي اللوم على روسيا وروسيا وروسيا، وهم خاسرون مريضون بمستويات شعبية سيئة جدا!".

وخاطب الرئيس الشبكة الإخبارية متسائلا: "ليس بوسعكم إلقاء اللوم على الصين، لأنكم في حاجة إلى النقد؟".

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وفي تغريدة أخرى، اتهم ترامب "CNN" وقناة MSDNC وصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بنشر معلومات مضللة على نطاق أوسع من "أي دولة أجنبية وحتى إجمالا"، مضيفا: "الأخبار الكاذبة هي عدو الشعب".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الأخبار التي استدعت غضبه هذه المرة.

Much more “disinformation” coming out of CNN, MSDNC, @nytimes and @washingtonpost, by far, than coming out of any foreign country, even combined. Fake News is the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

المصدر: RT