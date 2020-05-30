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تركيا تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الداخلية

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تركيا تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الداخلية
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
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أعلنت وزارة النقل التركية، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 1 يوينو المقبل في إطارتخفيف التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح لـ"لأناضول"، أوضح وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن الرحلات متوقفة منذ 28 مارس الماضي في إطار التدابير المتخذة آنذاك ضد تفشي كورونا: "أول رحلة داخلية ستكون من مطار اسطنبول إلى مطار أسانبوغا (أنقرة) في 1 يوينو".

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وتابع قائلا: "ستنطلق رحلات جوية من اسطنبول إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا وطرابزون، وسيتم فتح المطارات الأخرى تدريجيا".

ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة، وعودة البنية التحتية للنقل إلى وضعها الطبيعي.

المصدر: الأناضول

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