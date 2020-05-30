شركة صينية: مقتنعون 99% بأن لقاحنا ضد كورونا سيكون فاعلا

أعربت شركة صينية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عن شبه قناعتها التامة بأن جهودها في هذا المجال ستتوج بالنجاح.

وقال لوو بايشان، الباحث في شركة Sinovac للتكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من بكين مقرا لها، في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، ردا على سؤال عما إذا كان اللقاح سيكون فاعلا: "نعم، يجب أن يكون ناجحا وأنا مقتنع بذلك بنسبة 99 بالمائة".

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وأكدت كبيرة المدراء لشؤون العلاقات مع المستثمرين في الشركة، هيلين ياننغ، أن Sinovac تجري حاليا المرحلة الثانية من اختبار لقاحها بمشاركة أكثر من ألف متطوع، والمفاوضات جارية مع بريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى بشأن إطلاق المرحلة الثالثة من الاختبارات في أراضيها.

واتخذت يانغ موقفا أكثر تحفظا ردا على سؤال عما إذا كانت متفائلة بشأن نتائج الاختبارات، موضحة أن المرحلة الثالثة لن تنطلق إلا بعد عدة أشهر على الأقل، ويصعب في الوقت الحالي استخلاص أي استنتاجات، ولا تزال هناك نقاط غامضة غير أن "البيانات الحالية جيدة جدا".

ونشرت الشركة في مجلة Science الشهر الماضي نتائج اختباراتها، التي أظهرت أن القرود التي تم تطعيمها بلقاح الشركة تحظى بالمناعة أمام الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ولفتت "سكاي نيوز" الذي زار صحافيوها مختبر الشركة في بكين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه Sinovac الآن، يكمن في أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في الصين بات منخفضا جدا، ما يعيق الاختبارات ويدفع الشركة إلى التفاوض مع دول أخرى لاختبار اللقاح في أراضيها.

وتعمل الشركة حاليا على بناء مصنع جديدة بهدف إنتاج 100 ألف جرعة من اللقاح عندما ستستكمل الاختبارات واعتماده رسميا.

المصدر: سكاي نيوز