الكشف عن موعد الاختبارات السريرية للقاح ضد كورونا في روسيا

أعلن مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي في روسيا أنه ينوي بدء الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد قرابة شهر.

وصرح المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث إلى قناة "روسيا 1" اليوم السبت، أن الاختبارات السريرية للقاح ستنطلق، "حسب التوقعات المتفائلة"، أواخر يونيو-أوائل يوليو، وتنتهي منتصف سبتمبر القادم.

وتابع أنه سيكون بإمكان العلماء في حال نجاح هذه الاختبارات الانتقال إلى اختبار فعالية اللقاح بالنسبة للأطفال وكبار السن، مؤكدا أن اختبار اللقاح على الأطفال قد يحدث أوائل العام القادم.

واستبعد مدير "فيكتور" إمكانية تسريع العمل على تطوير اللقاح، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ التطعيم الرئيسة، أي ضرورة عدم إلحاق ضرر وضمان فعالية اللقاح.

وأشار إلى أن اللقاح قد تم اختباره بنجاح على الحيوانات دون ظهور أعراض سلبية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المتطوعون الذين سيشاركون في الاختبارات السريرية من الأشخاص الذين لم يصابوا سابقا بكورونا.

وأكد ماكسيوتوف أن العمل جار على تطوير عدة لقاحات ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وهي تختلف من حيث طريقة استخدامها، وأحدها للتقطير الأنفي.

في غضون ذلك، لفتت رئيسة هيئة الرقابة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، لـ"روسيا 1"، إلى أن الفيروس المستجد يتعرض، حسب العلماء، لعدد محدود من الطفرات، ما يبعث الأمل في أن العمل على تطوير لقاح سيتوج بنجاح وسيكون هذا اللقاح فاعلا إلى حد كبير.

المصدر: نوفوستي