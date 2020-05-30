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ألمانيا.. تسجيل 39 وفاة و738 إصابة جديدة بكورونا

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ألمانيا.. تسجيل 39 وفاة و738 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت ألمانيا 39 حالة وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماصية، لترتفع الحصبلة إلى 8489 وفاة و181196 إصابة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت.

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حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا تصل إلى8411

بذلك أبدت معدلات تفشي الوباء استقرارا مقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل 39 وفاة و741 إصابة.

لكن هذه الأرقام تمثل تراجعا ملموسا للوفيات مع ارتفاع حاد للإصابات مقارنة مع حصيلة الأربعاء، التي تضمنت 62 حالة وفاة و353 إصابة بالفيروس، حسب بيانات المعهد.

المصدر: وكالات

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