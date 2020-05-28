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حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا تصل إلى8411

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حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا تصل إلى8411
Reuters
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس أن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع بـ353 ووصل إلى 179717 حالة.

وكشفت البيانات أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

ويوم الأربعاء، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وأضافت، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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