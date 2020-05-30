ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة G7 شخصيا

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مجموعة السبع الكبار شخصيا على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تصريح لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن "المستشارة الاتحادية تشكر الرئيس ترامب على دعوته لحضور قمة G7 بواشنطن في أواخر يونيو".

وتابع المتحدث قائلا إن ميركل "لا تستطيع الموافقة على الحضور شخصيا والرحلة إلى واشنطن".

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وأضاف أن المستشارة "ستواصل متابعة التطورات المتعلقة بالوباء".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة تأمل بعقد قمة السبع الكبار في أواخر يونيو المقبل بحضور الزعماء شخصيا.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن القمة ستعقد على الأرجح في البيت الأبيض بدلا من مقره في كامب ديفيد، كما كان من المقرر سابقا.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 20 مارس الماضي عن إلغاء قمة G7 في كامب ديفيد وعقد لقاء الزعماء بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.

المصدر: بوليتيكو