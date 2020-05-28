ترامب وماكرون يبحثان عقد قمة G7 بحضور الزعماء شخصيا

بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي عددا من القضايا، بينهما مكافحة فيروس كورونا وعقد قمة مجموعة السبع الكبار بحضور زعماء الدول شخصيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن "الزعيمين اتفقا على أهمية عقد قمة G7 بالحضور شخصيا في أقرب وقت".

وبحث الرئيسان كذلك "التقدم في محاربة فيروس كورونا" واستئناف الأنشطة الاقتصادية وعددا من القضايا الدولية والثنائية.

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وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة تأمل بعقد قمة السبع الكبار في أواخر يونيو المقبل بالحضور شخصيا.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن القمة ستعقد على الأرجح في البيت الأبيض بدلا من مقره في كامب ديفيد، كما كان من المقرر سابقا.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 20 مارس الماضي عن إلغاء قمة G7 في كامب ديفيد وعقد لقاء الزعماء بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT + تاس