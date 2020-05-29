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طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

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طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)
AFP
تحية الطائرات اليابانية للأطقم الطبية فوق طوكيو
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حلق سرب "بلو إمبالس" للعروض الجوية التابع للقوات الجوية اليابانية فوق العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.

وأثناء مرور تشكيل مؤلف من ست طائرات من طراز "تي-4" في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض له من أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

وقال المتحدث باسم مستشفى إبارا في طوكيو، شويتشي ميكامي:"عملنا تحت ضغط طيلة الشهور الأربعة الماضية...سمعتهم (الأطقم الطبية) يقولون إن العرض رفع معنوياتهم".

طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

ونجحت اليابان في تجنب زيادة مفاجئة وسريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا، حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن البلد سجل ما مجموعه 16759 حالة إصابة مؤكدة و882 وفاة بمرض كوفيد-19.

طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

وقال وزير الدفاع، تارو كونو، قبيل العرض الجوي، إن "الكثير من الناس، ومنهم الأطقم الطبية، يعملون بجهد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. نريد التعبير عن احترامنا وتقديرنا لهم".

طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

لكن تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن البعض يرون أن الجهد كان ينبغي أن يوجه لحماية العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس بدلا من القيام باستعراض جوي من أجلهم.

طائرات حربية يابانية تؤدي التحية للأطقم الطبية بعروض جوية (صور)

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" أن "ما تم إنفاقه من أموال لتحليق هذه الطائرات كان الأفضل استخدامه في شراء الكمامات وغيرها من معدات الوقاية".

المصدر: "رويترز"

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