الصين: لا حاجة لوساطة طرف ثالث في نزاع حدودي مع الهند

أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الجمعة، عن عدم حاجة بلاده إلى وساطة طرف ثالث في نزاعها الحدودي مع جارتها الهند.

جاء ذلك في معرض رد لي جيان، على سؤال صحفي، حول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين الصين والهند.

وكتب ترامب الأربعاء الماضي، على "تويتر": "أخطرنا كلا من الهند والصين باستعداد الولايات المتحدة ورغبتها وقدرتها على الوساطة أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم".

We have informed both India and China that the United States is ready, willing and able to mediate or arbitrate their now raging border dispute. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

وذكرت وسائل إعلامية، بأن مواجهة مسلحة نشبت بين جنود البلدين الجارين، جراء إنشاء الهند طرقا ومدارج طائرات في المنطقة، في مسعى منها لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وفي وقت سابق، جرى الإبلاغ عن مناوشات بين حرسي الحدود الصيني والهندي، ونتيجة لذلك تم اعتقال عناصر من الجيش الهندي ليطلق سراحهم لاحقا، حيث وقع الحادث، بعد شجار على الحدود بين العسكريين من الدولتين.

المصدر: "رويترز"