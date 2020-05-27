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ترامب يعرض الوساطة بين الهند والصين

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ترامب يعرض الوساطة بين الهند والصين
رئيسا الولايات المتحدة دونالد ترامب والصين شين جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه عرض الوساطة بين الهند والصين في فض النزاع الحدودي بينهما في منطقة الهيمالايا.

وكتب ترامب على "تويتر": "أخطرنا كلا من الهند والصين باستعداد الولايات المتحدة ورغبتها وقدرتها على الوساطة أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم".

من جهتها، أفادت صحيفة "إنديان أوبزرفرز" الثلاثاء، بأن المواجهة ثارت جراء إنشاء الهند طرقا ومدارج طائرات في المنطقة في مسعى منها لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق الصينية".

بدورها، نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصدر مطلع، أن الجيش الهندي نقل عدة كتائب مشاة، إلى خط الحدود مع الصين في لاداخ.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن مناوشات بين حرس الحدود الصيني والهندي، ونتيجة لذلك تم اعتقال عناصر من الجيش الهندي ليطلق سراحهم لاحقا، حيث وقع الحادث، بعد شجار على الحدود بين العسكريين من الدولتين.

وقبل أيام، نقلت الهند والصين وحدات عسكرية، إلى خط الحدود في لاداخ، بعد اشتباكات في منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، يومي 5 و6 مايو الجاري.

المصدر: "رويترز + وكالات"

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