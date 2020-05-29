إيران.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يقترب من حاجز الـ147 ألف

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2819 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 2819 إصابة جدية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 146668، منها 2547 حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 7677".

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 896571 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم، كما بلغ عدد المتعافين 114931 شخصا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لايزال عند الحالة الحمراء، والوضع في أقاليم خراسان الرضوية، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، كرمانشاه، هرمزغان، مازندران عند الوضع الطارئ.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس عن 2258 إصابة جديدة بالفيروس و63 حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: RT