إيران تسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية .

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وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الاجمالي إلى 143849 مصابا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة.

إلى ذلك قال رئيس قسم علم الأوبئة ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة الإيرانية إن البلاد تجاوزت 75% من موجة انتشار الفيروس، وإنه لا يتوقع حدوث موجة جديدة في فصل الصيف، لكنه حذر من موجة ثانية للعدوى خلال فترتي الخريف والشتاء القادمين.

المصدر: RT