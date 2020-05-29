ترامب: سأغلق "تويتر" حال وجود إمكانية قانونية لفعل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

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وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الخميس في البيت الأبيض: "حسبما أعرف، بإمكاننا إغلاقه، لكن يجب علي المرور عبر عملية قانونية. لا أعرف كيف يمكنني فعل ذلك، علي التشاور مع المحامين".

وأضاف ترامب: "في حال كان ذلك أمرا قانونيا، في حال وجود إمكانية إغلاقه بصورة قانونية، سأقوم بهذا الأمر... سنرى ماذا سيحدث".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك منصات إلكترونية كثيرة يمكن استخدامها بدل موقع "تويتر".

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

وينص هذا القرار على وقف اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي منصات حيادية وتطبيق قواعد جديدة لمراقبة أنشطتها مع إمكانية تحميلها المسؤولية حال التورط في الرقابة أو الخطوات السياسية.

واتهم ترامب مرارا مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إسكات أصوات المحافظين" والانحياز تجاه الحزب الديمقراطي الأمريكي، خاصة بعد أن وسم موقع "تويتر" تغريدتين للرئيس الأمريكي بعلامة تشير إلى أن المعلومات الواردة فيها قد تحتوي على بيانات غير صحيحة.

المصدر: وكالات