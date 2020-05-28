روحاني يحث الإيرانيين على الاستثمار الرقمي

أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، على أهمية الاقتصاد الرقمي في عملية التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن "الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يحقق العوائد بصورة أسرع من الاستثمار العادي".

وقال روحاني في كلمته اليوم الخميس، خلال مراسم ازاحة الستار عن عدد من مشاريع الاقتصاد الرقمي، إن "الاستثمار في الاقتصاد التقليدي يستغرق ما بين 10 إلى 20 عاما لتحقيق العوائد، إلا أن الاستثمار الرقمي يحقق ذلك بطريقة أسرع".

وأشار إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات، خاصة خلال الفترة الأخيرة، حيث تفشى فيروس كورونا وقال: "تم خلال أيام انتشار فيروس كورونا الصعبة على المواطنين منح القروض لـ77 مليون شخص في البلاد، من دون مراجعة البنوك، حيث جرى ذلك فقط عبر المنظومات الالكترونية والرقمية".

وأكد روحاني إنجاز الكثير من الأمور في قطاع الصحة إلكترونيا، من دون أي مراجعات للمواطنين، وذلك عبر الاتصال هاتفيا أو عبر الانترنت، حيث ساعدت هذه التكنولوجيا الحكومة والنظام الطبي في مواجهة كورونا.

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن "الاقتصاد الرقمي يشكل نسبة 14 % من اقتصادات بعض الدول، فيما تبلغ هذه النسبة في إيران 6.5 %"، مؤكدا على ضرورة العمل لرفع هذه النسبة.

المصدر: "فارس نيوز"