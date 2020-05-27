خامنئي يدعو البرلمان الجديد لمعالجة وضع الاقتصاد ومقاومة الضغوط

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، البرلمان الجديد إلى إصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد بما في ذلك خلق فرص عمل، ومعالجة التضخم، والعملة الوطنية، والإنتاج.

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وفي رسالة قرأها مدير مكتبه محمد کلبایکانی، أمام أول جلسة للبرلمان الجديد، اعتبر خامنئي أن الاقتصاد والثقافة ينبغي أن يكونا على رأس أولويات المجلس الجديد.

ودعا البرلمان إلى الاهتمام بأوضاع الطبقات الفقيرة، وقال إنها ينبغي أن تكون من الأولويات.

من جهته، اعترف الرئيس حسن روحاني، بأن البلاد عانت منذ عام 2018 من أسوأ ظروف اقتصادية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وقال إن العدو يسعى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني لكننا صمدنا أمامه، وأدرنا البلاد بالحد الأدنى من العائدات المالية.

وأكد أن العدو لن يفلح في تحقيق أهدافه ضد إيران.

وحول الفيروس التاجي، اعتبر روحاني أن بلاده تقترب من احتواء فيروس كورونا في 20 إقليما في البلاد وتأمل باحتوائه في بقية الأقاليم.

وأوضح أنه "لدينا استعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا".

وأضاف: "أدعو إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان لمواجهة الضغوط والاستفزازات الأمريكية وفيروس كورونا".

المصدر:RT