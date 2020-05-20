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خامنئي يتهم دولا خليجية بارتكاب "أكبر خيانة ضد تاريخ العالم العربي"

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خامنئي يتهم دولا خليجية بارتكاب
Reuters
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على خلفية تسيير الإمارات أول رحلة طيران مباشرة مع إسرائيل، شن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هجوما حادا على بعض دول الخليج، متهما إياها بخيانة الشعب الفلسطيني.

وذكر خامنئي، في سلسلة تغريدات نشرها ليلة أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر": "اليوم ارتكب بعض دول الخليج الفارسي أكبر خيانة ضد تاريخها وتاريخ العالم العربي، وهي خانت فلسطين من خلال دعمها لإسرائيل. هل ستتسامح شعوب هذه الدول مع الخيانة من قبل قادتها؟".

وحمل المرشد الأعلى الإيراني السعودية المسؤولية عن إقامة "علاقات صارخة" مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ"أكبر عمل خيانة " و"خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية".

وألقى خامنئي على واشنطن اللوم في هذه المسألة، مشددا على ضرورة أن يدرك جيران إيران العرب أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة بل إنها "تستغلهم كأدوات لحماية النظام الصهيوني والمصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة".

وشدد خامنئي على أن "إسرائيل على حد ذاتها لا تحظى بأي قوة، وهناك عاملان يدعمانها، وهما الدعم الأمريكي غير المشروط، وامتناع حكومات عربية وإسلامية عن دعم فلسطين".

المصدر: RT

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