لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار تل أبيب (صور + فيديو)
حطت مساء يوم الثلاثاء ولأول مرة، طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في تل أبيب.
وكان شركة "الاتحاد للطيران" قد قالت إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.
وأضافت الاتحاد للطيران أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب.
جدير بالذكر أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل.
תמונה מדהימה על הרצפה בנתבג 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/eK6Tvtp59A— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020
תמונה מדהימה על הרצפה בנתבג 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/eK6Tvtp59A— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020
طائرة الإتحاد الإمارتية تهبط لأول مرة في مطار بن غورين ب #تل_أبيب .— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 19, 2020
وتحمل مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني
نتمنى من الشعب الفلسطيني ان يتعامل بأحترام وتقدير مع العرب فهم الذين وقفوا معهم ويكفي حملات الكترونية إبتزازية .
والتعامل مع محيطه العربي بأدب ولا يخضع لتحريض المتأسلمين pic.twitter.com/hYIAR4S8iS
المصدر: RT + وكالات