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لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار تل أبيب (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار تل أبيب (صور + فيديو)
RT
لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار في تل أبيب
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حطت مساء يوم الثلاثاء ولأول مرة، طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في تل أبيب.

وكان شركة "الاتحاد للطيران" قد قالت إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.

وأضافت الاتحاد للطيران أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب.

جدير بالذكر أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات

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