لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار تل أبيب (صور + فيديو)

حطت مساء يوم الثلاثاء ولأول مرة، طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في تل أبيب.

وكان شركة "الاتحاد للطيران" قد قالت إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.

وأضافت الاتحاد للطيران أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب.

جدير بالذكر أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل.

תמונה מדהימה על הרצפה בנתבג 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/eK6Tvtp59A — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020

תמונה מדהימה על הרצפה בנתבג 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/eK6Tvtp59A — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020

طائرة الإتحاد الإمارتية تهبط لأول مرة في مطار بن غورين ب #تل_أبيب .

وتحمل مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني

نتمنى من الشعب الفلسطيني ان يتعامل بأحترام وتقدير مع العرب فهم الذين وقفوا معهم ويكفي حملات الكترونية إبتزازية .

والتعامل مع محيطه العربي بأدب ولا يخضع لتحريض المتأسلمين pic.twitter.com/hYIAR4S8iS — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 19, 2020

المصدر: RT + وكالات