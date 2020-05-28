كولومبيا تسمح للجميع بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بدءا من 1 يونيو

أعلنت سلطات كولومبيا عن تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ مارس، حيث سيسمح لجميع المواطنين بدءا من الأول من يونيو، بالخروج من المنازل لممارسة الرياضة في الهواء الطلق بشروط.

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وقال وزير الصحة الكولومبي فيرناندو رويس الأربعاء، إن مغادرة المنازل ستكون مسموحة طبقا للفئات العمرية للمواطنين.

وأضاف أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و5 سنوات سيكون بإمكانهم الخروج لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع.

ولفئة من 6 سنوات إلى 17 سنة سيسمح بمغادرة المنازل لساعة واحدة 3 مرات في الأسبوع.

أما المواطنون البالغون حتى 69 عاما سيستطيعون الخروج لساعتين طوال الأسبوع.

والأشخاص فوق سن الـ70 والذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة سيسمح لهم التواجد خارج المنازل لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس كولومبيا إيفان دوكي عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مايو الجاري.

وشدد دوكي على أن المهمة الأساسية في يونيو هي إعادة تفعيل الاقتصاد وليس الحياة الاجتماعية.

المصدر: تاس