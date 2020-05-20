 
مباشر

كورونا.. كولومبيا تمدد حالة الطوارئ وإجراءات الإغلاق

أخبار العالم

كورونا.. كولومبيا تمدد حالة الطوارئ وإجراءات الإغلاق
Globallookpress XinHua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwy8

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مايو الجاري.

وأضاف الرئيس دوكي أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، والتي كان من المفترض أن تستمر حتى نهاية مايو، ستمدد حتى نهاية أغسطس المقبل.

إقرأ المزيد
كولومبيا.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ 13 ألف حالة
كولومبيا.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ 13 ألف حالة

وهذا هو التمديد الرابع للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المفروضة منذ منتصف مارس الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في البلاد بلغ نحو 17 ألف حالة مع تسجيل 613 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس أكثر من 4 آلاف شخص.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا