كولومبيا.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ 13 ألف حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا الـ 13 ألف حالة بعد تسجيل 680 إصابة جديدة بالمرض يوم الخميس.

وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 13610 حالات، 4892 منها في العاصمة بوغوتا.

وسجلت وزارة الصحة 16 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 525 حالة.

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كما تعافى من الفيروس 225 مصابا يوم الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 3358 شخصا.

وتشهد كولومبيا استقرارا نسبيا في الأعداد اليومية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 658 إصابة و16 وفاة جديدة يوم الأربعاء. ويرتفع عدد الإصابات بما بين 5 و5.7% منذ عدة أيام.

يذكر أن سلطات كولومبيا فرضت إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 17 مارس الماضي، بعد تأكيد أول إصابة في البلاد يوم 6 مارس.

المصدر: RT + تاس