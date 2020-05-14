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الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم تجاوزت 294 ألفا

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الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم تجاوزت 294 ألفا
Reuters Yara Nardi
تفشي فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد عبر العالم وصلت 294046، بعد تسجيل 6647 وفاة منذ الساعات الـ 24 الماضية.

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وكشفت المنظمة أن إجمالي عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 4248389، بينها 77965 حالة تم تسجيلها منذ يوم الأربعاء.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الأمريكتين الشمالية والجنوبية في صدارة مناطق العالم من حيث عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" (1819553 حالة).

المصدر: نوفوستي

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