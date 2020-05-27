بعد وصف وزيرة من الليكود له بأنه لا يصلح لرئاسة الوزارة.. غانتس يقاطع نتنياهو

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس، لقاء كان مقررا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصريح.

وجاء هذا الإلغاء، على خلفية تصريحات أدلت بها الوزيرة عن الليكود ميري ريغيف، التي وصفت غانتس بأنه لا يصلح لأن يكون رئيسا للوزراء.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة على انطلاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة المبنية على شراكة بين الليكود وأزرق أبيض.

واشترط غانتس تقديم الاعتذار له كي يعود لللقاء نتنياهو.

المصدر: مراسلة RT