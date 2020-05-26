تركيا تعلن انتهاء حظر التجول المفروض منذ 4 أيام

أعلنت تركيا منتصف ليل الأربعاء، عن انتهاء حظر التجول المفروض في جميع الولايات منذ 4 أيام ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية إن "المواطنين بشكل عام التزموا منازلهم خلال فترة الحظر".

وأضافت، أن "إجراءات قضائية أو إدارية اتخذت بحق 47 ألفا و831 شخصا انتهكوا قرار الحظر خلال الفترة المعلنة".

أعلنت السلطات التركية الجمعة الماضي حظر التجول لمدة 4 أيام خلال عطلة العيد، اعتبارا من 23 وحتى 26 مايو الجاري ضمنا.

وسجلت تركيا حتى الآن إجمالي إصابات بفيروس كورونا بلغ 158 ألفا و762 حالة، و4 آلاف و397 وفاة في عموم البلاد.

المصدر: "الأناضول"