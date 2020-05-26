تركيا.. تراجع طفيف بوفيات وإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تركيا الثلاثاء، عن تسجيل 28 وفاة و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا طفيفا بعدد الوفيات والإصابات اليومي.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة، مقارنة بـ987 إصابة ليوم أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 158 ألفا و762.

كما أظهرت تسجيل 28 حالة وفاة، مقارنة بـ29 في اليوم السابق، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و397.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 121 ألفا و507، إثر تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة.

وأغلقت السلطات التركية مستشفى حكوميا في ولاية مانيسا غرب البلاد، نتيجة تفشي فيروس كورونا فيه.

وذكرت تقارير محلية تركية، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة العديد من الموظفين والأطباء والممرضين في مستشفى ساروخانلي الحكومي بالفيروس.

المصدر: الأناضول+ تركيا الآن