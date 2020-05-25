تركيا.. إصابات كورونا 157814 والمتعافون أكثر من 120 ألفا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 157814 حالة إثر تشخيص 987 حالة جديدة، وذلك مقابل تعافي 120015 شخصا.

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وقال قوجة إن عدد حالات التعافي ارتفع بواقع 1321 حالة منذ أمس الأحد، مضيفا أن 756 من مصابي كورونا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 371 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 4369 حالة.

وارتفع إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في تركيا إلى 853754.

وأشار قوجة إلى أن أعداد المصابين المحتاجين للعناية المركزة مستمرة في الانخفاض.

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/WGIUc45HIH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020

وأمس الأحد، سجلت تركيا 32 وفاة و1141 إصابة جديدة، و1092 حالة شفاء.

المصدر: وكالة الأناضول