 
مباشر
عاجل
موسكو.. تسجيل 76 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الوفيات تبلغ 2110 حالة

تركيا.. إصابات كورونا 157814 والمتعافون أكثر من 120 ألفا

أخبار العالم

تركيا.. إصابات كورونا 157814 والمتعافون أكثر من 120 ألفا
Reuters
احتفالات بعيد الفطر في مدينة اسطنبول التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyh0

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 157814 حالة إثر تشخيص 987 حالة جديدة، وذلك مقابل تعافي 120015 شخصا.

إقرأ المزيد
تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال قوجة إن عدد حالات التعافي ارتفع بواقع 1321 حالة منذ أمس الأحد، مضيفا أن 756 من مصابي كورونا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 371 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 4369 حالة.

وارتفع إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في تركيا إلى 853754.

وأشار قوجة إلى أن أعداد المصابين المحتاجين للعناية المركزة مستمرة في الانخفاض.

وأمس الأحد، سجلت تركيا 32 وفاة و1141 إصابة جديدة، و1092 حالة شفاء.

المصدر: وكالة الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا