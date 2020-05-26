بالفيديو.. ترامب ينشر "أغنية الموت الكوميدية" لبايدن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو لأغنية الموت الكوميدية لخصمه الأكثر ترجيحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن.

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وظهر في الفيديو، جو بايدن خلال تصريحاته التي أثارت جدلا، حين قال "إن ذوي البشرة الداكنة لن يكونوا أصلاء إن صوتوا لمنافسه دونالد ترامب"، ومن ثم تبدأ الموسيقى الكوميدية حيث يحمل راقصون نعشا وقد كتب عليه "بايدن رئيسا"وهو شعار حملة بايدن الانتخابية.

وسبق أن هاجم ترامب اليوم بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الأمريكية، واصفا إدارته لأزمة إنفلونزا الخنازير، بـ"الكارثة الشاملة".

Joe Biden’s handling of the H1N1 Swine Flu was a complete and total disaster. Even polls on the matter were terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

وظهر بايدن (77 عاما)، اليوم الثلاثاء للمرة الأولى على العلن بعد أكثر من شهرين في الحجر الصحي وسط أزمة كوفيد-19، حيث وضع وهو يرتدي كمامة، إكليلا من الزهور في حفل تكريمي أقيم في ولايته ديلاوير لمناسبة "يوم الذكرى"، وهو يوم عطلة سنوية تقام في الاثنين الأخير من شهر مايو تكريما للذين قضوا خلال خدمتهم في الجيش الأمريكي.



المصدر: RT+وكالات