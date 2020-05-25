أيرلندا.. صفر وفيات لأول مرة منذ 11 أسبوعا

لأول مرة منذ الـ11 من مارس، لم تسجل أيرلندا الاثنين، أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من بدء السلطات تخفيف إجراءات الإغلاق العام التي عاشتها البلاد لنحو شهرين.

جاء هذا الإعلان عن لسان كبير الأطباء في أيرلندا توني هولوهان، الذي قال: "في الساعات الـ24 الماضية لم يبلغونا بأي حالة وفاة بسبب الفيروس".

وأكد أن عدم حدوث أي وفيات جديدة قد يكون نتيجة للتأخر في الإبلاغ عن الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضاف أن الأمر هو "جزء من التوجه العام المستمر المتمثل في انخفاض عد الوفيات".

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار ذلك بـ"إنجاز هام" في المعركة ضد المرض، مضيفا "أنه يوم أمل... سننتصر".

وتابع: "عدد الإصابات والوفيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي يشير إلى أننا تمكنا من احتواء كوفيد-19 على مستوى البلاد".

ولفت إلى أنه بعد نحو أسبوع سيكون بإمكان تقييم تأثير تخفيف قيود كورونا على وتيرة انتشار المرض.

وسجلت أيرلندا 24698 إصابة بالفيروس، بينها 1606 حالات وفاة.

المصدر: وكالات